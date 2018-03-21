Воробьев призвал отправить на отдых пострадавших в Волоколамске детей

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска, сообщается в Telegram-канале губернатора.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать", — приводятся в сообщении слова Воробьева.

Также в пресс-службе опровергли сообщения о том, что Воробьев заявил о необходимости эвакуации детей из Волоколамска.

"В СМИ появилась информация о планах губернатора Московской области эвакуировать детей из Волоколамска. Подобных заявлений Андрей Воробьев не делал", — отмечается в сообщении

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".