Эксперт прокомментировал придание письмам по email юридического статуса

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Письма, отправленные по электронной почте, в случае придания ей юридического статуса можно будет использовать как доказательства в суде, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе.

В среду вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на стартап-конференции фонда "Сколково" заявил, что правительство РФ рассматривает вопрос о придании юридического статуса адресу электронной почты.

По словам Капианидзе, сейчас вопрос правового статуса электронной почты в гражданско-правовых отношениях "до конца не урегулирован".

"Стороны могут указать в договоре электронную почту, через которую они будут обмениваться сообщениями, согласовывать условия своих отношений и так далее. В этом случае такие сообщения получают юридическую силу – на них можно ссылаться в суде как на доказательства согласования или несогласования тех или иных условий. Если же конкретный адрес почты в договоре не указан, то судебная практика расходится – иногда сообщения признаются имеющими юридическую силу, но не всегда", — сказал Капианидзе.

"Предложение предполагает придание юридического статуса электронной почте, что повлечет за собой однозначное толкование – все сообщения между сторонами, отправленные через почту, будут иметь юридическую силу как официальное заявление компании", — считает эксперт.

По его мнению, придание юридического статуса электронной почте будет означать, что адрес почты будет включаться в договор, либо в обязательные реквизиты юрлица. "Второй вариант видится логичнее и разумнее", — заключил Капианидзе.