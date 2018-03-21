Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам этики не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, заявил ее председатель Отари Аршба.

"Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого, и считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у Слуцкого", — сказал он по итогам специального заседания.

Аршба также отметил, что выпады в адрес главы думского комитета по международным делам носили "целенаправленный и спланированный" характер и были "приурочены" к президентским выборам.

Кроме того, в комиссии заявили, что не обладают "должным инструментарием" для проверки обвинений, выдвинутых против парламентария.

Депутата Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

Они направили жалобы в комиссию по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако документально оформлять свои претензии она не стала.

Сам Слуцкий назвал заявления девушек "поклепом" и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Он также сказал, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" заранее обречены на провал.