Еще двух пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Врачи выписали на амбулаторное лечение еще двоих граждан Армении, пострадавших в ДТП с автобусом в Воронежской области, в больнице остаются шесть человек, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус Mercedes, ехавший из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузовой машины, девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. Трое оказались в реанимации, состояние двух из них оценивалось как тяжелое, третьего — крайне тяжелое. Шесть пострадавших положили в травматологию, но затем одного из них отпустили на амбулаторное лечение.

"Из восьми человек еще двоих выписали, всего в больнице остаются шестеро, в том числе трое — в реанимации", — сказал собеседник агентства.

По словам Балабаева, один из пострадавших по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Как информирует департамент здравоохранения области, еще одного из пациентов из реанимации в ближайшее время планируют перевести в травматологическое отделение.

В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

