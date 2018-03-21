Комиссия Госдумы по этике назвала спланированными обвинения против Слуцкого

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике назвала спланированными обвинения в адрес главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Члены комиссии обратили внимание на то, что журналистки выдвинули претензии в адрес депутата практически в одно и то же время — в период выборов президента, когда прошло уже много времени (от года до трех лет) после якобы произошедших "инцидентов".

"Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", — говорится в тексте решения комиссии, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Депутаты отметили, что не усматривают нарушений Слуцким этических норм, так как у них нет возможности проверить претензии.

"Таким образом, ни отдельно взятый член комиссии, ни комиссия в целом не могут выступить инициатором проведения проверки якобы имевших место фактов", — отмечается в тексте документа.

Сам Слуцкий на начало заседания не явился. На нем присутствовали продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В начале марта они пожаловались в думскую комиссию на домогательства со стороны депутата.

Публично против Слуцкого выступала также заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу журналистка не направляла.

Депутат назвал обвинения поклепом. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.