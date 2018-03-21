МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Подмосковный Волоколамск превратился в зону экологического бедствия. Сразу несколько десятков детей в среду, 21 марта, обратились в Центральную районную больницу. Школьники жаловались на тошноту, рвоту, сыпь на коже. Причиной чиновники признали выброс свалочного газа на полигоне отходов "Ядрово". Помойка с февраля отравляет жизнь людям, но должных мер до сих пор не приняли. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"На уроках сидели в масках"

В Волоколамске 57 детей обратились за медицинской помощью, пятерым потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Основные симптомы у всех одинаковые — головокружение, тошнота, рвота.

"Это было ужасно. Все бегали один за другим в туалет, дышать невозможно, некоторые даже на уроках в масках сидели. Учителя вызвали скорую, нас отвезли в Центральную районную больницу с симптомами аллергии. Меня и еще двух школьников госпитализировали. Врачи просто в шоке от количества обращений, мне кажется, скоро мест в стационаре не будет", — рассказала корреспонденту РИА Новости ученица школы № 2 Дарья Тимофеева.

Примерно то же самое сообщают и другие пострадавшие. "Меня на уроке резко стошнило, в глазах потемнело. Отвели к врачу. Пульс повысился до 120. Потом нас отправили в ЦРБ", — говорит ученик Захар Михалицын.

"Я не могла стоять на ногах, слезы из глаз лились. Упала в обморок, кровь из носа потекла. Три школы пострадали: вторая, интернат и городская гимназия. Еще из политехникума многие ушли с занятий из-за плохого самочувствия. Дышать нечем, нас травят как крыс", — возмущается ученица школы № 2 Алина.

Поначалу сообщалось об отравлении из-за распыления в учебном заведении газового баллончика. Однако эту информацию быстро опровергли. Во-первых, отравились дети из разных школ. "В ЦРБ поступило 25 человек. До сих пор звонят, в поликлинику обращаются. У нас тут кошмар. Отравление, рвота, головокружение, падают без сознания. В реанимации сейчас два человека. Основной очаг — вторая школа, но есть пациенты из шестой и первой школы", — описала РИА Новости ситуацию администратор волоколамской поликлиники Елена.

Во-вторых, выброс газа в "Ядрово" подтвердили городские чиновники. "Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен", — сообщили РИА Новости в городской администрации. По данным пресс-службы муниципального образования, особенно резким запах был утром.

Полигон или жизнь

Помойка "Ядрово" отравляет жизнь волоколамцам с весны прошлого года, но в феврале ситуация резко ухудшилась. В начале месяца сюда перераспределили потоки отходов, которые ранее принимал полигон "Куарцево" под Наро-Фоминском. Первые выбросы свалочного газа зафиксированы в "Ядрово" в конце февраля.

Эксперты указывали на повышенное содержание в атмосфере хлора, сероводорода, диоксида азота. МЧС провело мониторинг воздуха, но загрязнений и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружило. Однако управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что содержание сероводорода превышено в два с половиной раза.

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста, самая массовая состоялась 3 марта. На площадь к зданию районной администрации вышли пять тысяч человек (при населении города в 20 тысяч). Для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сразу после митинга состоялось заседание правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться во всем министру экологии Александру Когану, был создан штаб по экстренной дегазации свалки. "Мы контролируем ситуацию на "Ядрово" и знаем, что нужно делать. В ближайшее время будет готова дорожная карта мероприятий по ликвидации негативного воздействия, подвезут дополнительный грунт для пересыпки тела полигона. Организуем также систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха", — заверил Коган.

Без комментариев

Глава ведомства пообещал форсировать работы по рекультивации. По его словам, в теле полигона должны пробурить скважины и вывести свалочные газы на высокотемпературный факел. Впоследствии свалку накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

Однако сейчас, после ЧП с детьми, связаться с чиновником не удалось. Когда корреспондент РИА Новости позвонил в приемную Когана и представился, там бросили трубку. Не удалось взять комментарии и у ответственных лиц из других ведомств. В областном Министерстве образования сослались на совещания, в Министерстве здравоохранения по телефону не отвечали, не удалось дозвониться и до руководства Волоколамского района.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Волоколамске докладывают главе государства. "Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов", — отметил Песков.

Владимир Путин уже вмешивался в ситуацию с полигонами. Летом прошлого года жители Балашихи обратились к нему в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой "Кучино". Там постоянно горел мусор, дышать было нечем. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли. Возможно, местные власти и сейчас ждут окрика из Кремля, чтобы приступить к решительным действиям.

P. S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что в Волоколамский район прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.