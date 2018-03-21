РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Нас травят как крыс": в Подмосковье детей госпитализировали из-за помойки

17:4521.03.2018
(обновлено: 17:57 21.03.2018)
02211
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запаховСотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запахов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Подмосковный Волоколамск превратился в зону экологического бедствия. Сразу несколько десятков детей в среду, 21 марта, обратились в Центральную районную больницу. Школьники жаловались на тошноту, рвоту, сыпь на коже. Причиной чиновники признали выброс свалочного газа на полигоне отходов "Ядрово". Помойка с февраля отравляет жизнь людям, но должных мер до сих пор не приняли. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"На уроках сидели в масках"

В Волоколамске 57 детей обратились за медицинской помощью, пятерым потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Основные симптомы у всех одинаковые — головокружение, тошнота, рвота.

"Это было ужасно. Все бегали один за другим в туалет, дышать невозможно, некоторые даже на уроках в масках сидели. Учителя вызвали скорую, нас отвезли в Центральную районную больницу с симптомами аллергии. Меня и еще двух школьников госпитализировали. Врачи просто в шоке от количества обращений, мне кажется, скоро мест в стационаре не будет", — рассказала корреспонденту РИА Новости ученица школы № 2 Дарья Тимофеева.

Примерно то же самое сообщают и другие пострадавшие. "Меня на уроке резко стошнило, в глазах потемнело. Отвели к врачу. Пульс повысился до 120. Потом нас отправили в ЦРБ", — говорит ученик Захар Михалицын.

"Я не могла стоять на ногах, слезы из глаз лились. Упала в обморок, кровь из носа потекла. Три школы пострадали: вторая, интернат и городская гимназия. Еще из политехникума многие ушли с занятий из-за плохого самочувствия. Дышать нечем, нас травят как крыс", — возмущается ученица школы № 2 Алина.

Поначалу сообщалось об отравлении из-за распыления в учебном заведении газового баллончика. Однако эту информацию быстро опровергли. Во-первых, отравились дети из разных школ. "В ЦРБ поступило 25 человек. До сих пор звонят, в поликлинику обращаются. У нас тут кошмар. Отравление, рвота, головокружение, падают без сознания. В реанимации сейчас два человека. Основной очаг — вторая школа, но есть пациенты из шестой и первой школы", — описала РИА Новости ситуацию администратор волоколамской поликлиники Елена.

Во-вторых, выброс газа в "Ядрово" подтвердили городские чиновники. "Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен", — сообщили РИА Новости в городской администрации. По данным пресс-службы муниципального образования, особенно резким запах был утром.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Московской области"
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Московской области"

Полигон или жизнь

Помойка "Ядрово" отравляет жизнь волоколамцам с весны прошлого года, но в феврале ситуация резко ухудшилась. В начале месяца сюда перераспределили потоки отходов, которые ранее принимал полигон "Куарцево" под Наро-Фоминском. Первые выбросы свалочного газа зафиксированы в "Ядрово" в конце февраля.

Эксперты указывали на повышенное содержание в атмосфере хлора, сероводорода, диоксида азота. МЧС провело мониторинг воздуха, но загрязнений и превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружило. Однако управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило, что содержание сероводорода превышено в два с половиной раза.

Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
"Вонь ужасная, дышать нечем". Как подмосковный город сражается с помойкой

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста, самая массовая состоялась 3 марта. На площадь к зданию районной администрации вышли пять тысяч человек (при населении города в 20 тысяч). Для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сразу после митинга состоялось заседание правительства Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться во всем министру экологии Александру Когану, был создан штаб по экстренной дегазации свалки. "Мы контролируем ситуацию на "Ядрово" и знаем, что нужно делать. В ближайшее время будет готова дорожная карта мероприятий по ликвидации негативного воздействия, подвезут дополнительный грунт для пересыпки тела полигона. Организуем также систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха", — заверил Коган.

© Фото : nasolya Митинг против свалки в Ядрово
© Фото : nasolya
Митинг против свалки в Ядрово

Без комментариев

Глава ведомства пообещал форсировать работы по рекультивации. По его словам, в теле полигона должны пробурить скважины и вывести свалочные газы на высокотемпературный факел. Впоследствии свалку накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

Однако сейчас, после ЧП с детьми, связаться с чиновником не удалось. Когда корреспондент РИА Новости позвонил в приемную Когана и представился, там бросили трубку. Не удалось взять комментарии и у ответственных лиц из других ведомств. В областном Министерстве образования сослались на совещания, в Министерстве здравоохранения по телефону не отвечали, не удалось дозвониться и до руководства Волоколамского района.

 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Волоколамске докладывают главе государства. "Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья, и получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов", — отметил Песков.

Владимир Путин уже вмешивался в ситуацию с полигонами. Летом прошлого года жители Балашихи обратились к нему в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой "Кучино". Там постоянно горел мусор, дышать было нечем. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли. Возможно, местные власти и сейчас ждут окрика из Кремля, чтобы приступить к решительным действиям.

P. S. Когда материал готовился к публикации, стало известно, что в Волоколамский район прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена