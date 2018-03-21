Юрист оценил идею придать юридический статус адресу электронной почты

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Адвокат Алексей Михальчик считает, что придание юридического статуса адресу электронной почты упростит жизнь гражданам, однако нужен инструмент подтверждения личности отправителя.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в среду, что правительство России обсуждает вопрос придания юридического статуса адресу e-mail.

"Я поддерживаю инициативы, которые облегчают жизнь гражданам. Чтобы, например, граждане обращались в государственные органы через почту. При наличии инструмента, подтверждающего личность гражданина, это упростит работу. Насколько я знаю мировой опыт, это реализовано", — сказал Михальчик РИА Новости в среду.

По его словам, с учетом информатизации общества данный вопрос уже назрел. Однако надо создать инструмент, позволяющий подтвердить личность отправителя, добавил юрист.