Юрист оценил идею придать юридический статус адресу электронной почты

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Адвокат Алексей Михальчик считает, что придание юридического статуса адресу электронной почты упростит жизнь гражданам, однако нужен инструмент подтверждения личности отправителя.
"Я поддерживаю инициативы, которые облегчают жизнь гражданам. Чтобы, например, граждане обращались в государственные органы через почту. При наличии инструмента, подтверждающего личность гражданина, это упростит работу. Насколько я знаю мировой опыт, это реализовано", — сказал Михальчик РИА Новости в среду.
По его словам, с учетом информатизации общества данный вопрос уже назрел. Однако надо создать инструмент, позволяющий подтвердить личность отправителя, добавил юрист.