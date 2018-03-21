Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Председатель комиссии ГД РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба во время заседания комиссии ГД РФ по этике в отношении Леонида Слуцкого. 21 марта 2018

Председатель комиссии ГД РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба во время заседания комиссии ГД РФ по этике в отношении Леонида Слуцкого. 21 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах к журналисткам депутата Леонида Слуцкого.

"Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого, и считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у Слуцкого", — сказал Аршба по итогам заседания комиссии.

Сам Слуцкий на начало заседания не явился. На заседании присутствуют продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях. Девушки заявляли, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал.