В Крыму новорожденных назвали Космос и Луна

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. В Крыму в феврале зарегистрированы новорожденные мальчик Космос и девочка Луна, сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции республики Наталья Пельо.

"В феврале этого года две семьи (обе с южного берега Крыма) решили назвать своих детей следующими именами: мальчик получил имя Космос, а девочка – Луна. Мы их зарегистрировали, так эти имена не противоречат закону" — сказала Пельо.

Среди необычных или редких имен, которыми называли мальчиков в Крыму в прошлом году: Яльберт, Далемир, Вилен, Ислам, Омар, Джасур, Эдионор, Ордей, Ведагор, Алексанр-Милан. Необычные имена девочек: Розалия, Марго, Ваде, Марсилина, Мумине, Байдазар, Милолика, Любодара, Авва, Йонна, Цветана, Ясна, Мадонна.

Устойчиво популярными именами для новорожденных в Крыму на протяжении нескольких лет остаются София, Максим и Александр. Популярностью пользуется также имя Полина.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>