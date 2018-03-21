Сенатор назвал обвинения в адрес Слуцкого политическим заказом

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Обвинения председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах могут быть продуктом западных политтехнологов, политическим заказом по дискредитации главы одного из основных думских комитетов, заявила РИА Новости в среду сенатор Екатерина Лахова.

"Это политический заказ, вдруг всплыли показания представительниц оппозиционных СМИ о якобы приставаниях депутата", — сказала Лахова.

Она подчеркнула, что знает Слуцкого около 15 лет и весьма удивлена подобными обвинениями.

"Слуцкий ведет международный комитет. Есть разные технологии, чтобы дискредитировать политиков, тем более в России перед выборами", — добавила она.

Лахова полагает, что западные специалисты могли попытаться сделать "прививку", наподобие того скандала, который недавно разразился в Голливуде.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".