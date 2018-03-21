Комиссия Госдумы по этике начала рассмотрение жалоб журналисток на Слуцкого

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по вопросам депутатской этики начала рассмотрение жалоб журналисток на главу комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.

Сам депутат на начало заседания не явился. На заседании присутствуют продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях.

Девушки заявляли, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал.