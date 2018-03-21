Комиссия Госдумы по этике начала рассмотрение жалоб журналисток на Слуцкого

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по вопросам депутатской этики начала рассмотрение жалоб журналисток на главу комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.
Девушки заявляли, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются провокацией и заранее обречены на провал.