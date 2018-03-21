В России адресу электронной почты могут придать юридический статус

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Правительство РФ рассматривает вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"На прошлой неделе мы обсуждали эту тему в правительстве. Премьер (Дмитрий Медведев – ред.) дал поручение, но это потребует внесения изменений в Гражданский кодекс — имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты…. Юристы сейчас смотрят, как это сделать", — сказал Дворкович, выступая на стартап-конференции фонда "Сколково".