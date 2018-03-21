Глава ПФР заверил, что сокращенные сотрудники фонда не останутся без работы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заверил, что сотрудники фонда, численность которых в ближайшие годы будет сокращаться, не останутся без работы и со своим опытом смогут трудоустроиться в коммерческих структурах или госорганах.

Ранее сообщалось, что ПФР планирует сократить численность сотрудников на 9 тысяч человек к 2022 году. Это обусловлено внедрением информационных технологий, пояснил глава ПФР, выступая в среду на заседании правления фонда.

"У нас и сейчас через нас проходит достаточно большое количество сотрудников. Они получают необходимый опыт, учатся у нас, а потом уходят в другие организации. Наши сотрудники ценятся как в коммерческих организациях страховых, так и в госорганах субъектов Российской Федерации. Поэтому наши сотрудники, как правило, трудоустраиваются без проблем", — сказал Дроздов.