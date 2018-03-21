Нижегородские власти предложили работу финалисту конкурса "Лидеры России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил занять пост директора регионального департамента по развитию туризма и народно-художественных промыслов (НХП) региона одному из победителей всероссийского конкурса "Лидеры России" Алексею Алехину.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Нижегородской области Алексей Алехин стал одним из 103 победителей всероссийского конкурса "Лидеры России", который проходи в Сочи в феврале. По итогам конкурса наставником Алексея Алехина стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"У нас в регионе создан департамент развития туризма и народно-художественных промыслов, и я предлагаю вам возглавить этот департамент", — заявил Никитин, обращаясь к Алехину, в рамках встречи с финалистами конкурса в среду.

Глава региона отметил, что талантливые управленцы нужны Нижегородской области. "Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития, и присутствует огромный запрос на новые кадры", — сказал Никитин.

Алехин с благодарностью принял предложение, отметив, что ему поступает много приглашений на работу из различных компаний и госструктур, но он хотел бы работать в родном регионе.

"Сегодня Нижегородская область делает много для развития туризма, но, к сожалению, регион остается одним из самых недооцененных в этой сфере. Хотя у нас богатейшая история, народные промыслы, много духовных центров… Я считаю, что чемпионат мира по футболу, на который возлагается столько надежд, должен стать не пиком туристического развития региона, а его отправной точкой для привлечения турпотока", — заявил Алехин.

Он добавил, что предложение возглавить департамент по развитию туризма стало для него неожиданностью, но он готов к этой работе, поскольку занимался этой темой в рамках программы подготовки госслужащих "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".

"Во время обучения прошлым летом в течение 2,5 месяца совместно с сотрудниками правительства Нижегородской области мы прорабатывали концепцию развития туристического потенциала региона, общались с нижегородскими отельерами, рестораторами и туристическими компаниями. Хочется влить эти наработки в новую стратегию развития региона с учетом новых пожеланий бизнеса и общественных объединений", — заявил Алехин.

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