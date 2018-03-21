Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минтруд подготовит системные предложения по индексации пенсий в России выше инфляции, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании правления Пенсионного фонда России.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

"Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019 —2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом", — сказал Топилин.

Министр отметил, что индексация пенсий выше инфляции уже была произведена в этом году — на 3,7%.