В Москве смертность среди трудоспособного населения снизилась на 38%

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Смертность среди трудоспособного населения в Москве снизилась на 38%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"На 38% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет. Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни. Ни один регион России не может похвастаться такими результатами", — сказал Печатников на пресс-конференции в среду.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что продолжительность жизни москвичей может превысить восьмидесятилетний рубеж через пять лет — к 2023 или 2024 году.