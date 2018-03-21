ПФР в 2018 году привлечет искусственный интеллект к расчету пенсий

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Новая система расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта будет запущена в пилотном режиме в 2018 году, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в среду на заседании правления ПФР.

"Новые возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сказал Дроздов.

Он отметил, что с прототипом новой системы, которая основана на искусственном интеллекте, ПФР ознакомился в феврале этого года. Система получила название "База знаний". Она позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, уйти от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода.

"В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации", — добавил он.

Ранее на Инвестиционном форуме в Сочи Дроздов сообщал, ПФР привлечет к расчету пенсий россиян искусственный интеллект, который будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации.