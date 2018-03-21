Подсветка почти двух тысяч зданий погаснет в Москве в "Час Земли"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Подсветка более 1,9 тысячи зданий погаснет в Москве в "Час Земли" в субботу, что на 200 зданий больше чем в 2017 году, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

"В этом году планируется присоединение к акции более 200 зданий, которых не было в прошлом году. Среди них образовательные центры, школы, объекты Московского центрального кольца", — сказал Кульбачевский.

По его словам, среди новых территорий и зданий парк "Зарядье", а также основные здания Москва-Сити — деловой комплекс "Империя", "Башня Федерация", "Око", "Город Столиц", "Меркурий Тауэр", торговый центр "Афимолл Сити", Novotel Moscow City, башня "Эволюция", "IQ-квартал", "Башня 2000", "Башня на Набережной". Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет: в 2011-2012 годах отключалась подсветка на 70 зданиях, в 2013 году была отключена подсветка 120 зданий, в том числе, впервые была отключена подсветка Московского Кремля, в 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году количество зданий было более 800, в 2016 году – 1,5 тысячи.

Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли — 2018", выступая официальным информационным агентством акции. Медиагруппа "Россия сегодня" традиционно присоединится к международной акции, которую ежегодно организует WWF.