В ПФР рассказали, как россияне распоряжаются средствами из маткапитала

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Более двух тысяч россиян подали заявления в ПФР на ежемесячную выплату из материнского капитала с начала 2018 года, говорится в материалах к заседанию правления Пенсионного фонда России.

"По этому направлению с начала года принято более 2 тысяч заявлений", — говорится в документе.

Кроме того, более 4 тысяч человек решили направить средства из материнского капитала на дошкольное образование детей, следует из материалов.

С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

Выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.