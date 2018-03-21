Гузель Яхина рассказала, каким будет "Тотальный диктант" в этом году

ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Писательница Гузель Яхина считает, что "Тотальный диктант" призван объединить людей, при этом такой формат сохраняет личную ответственность за результат.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Автором "Тотального диктанта" в 2018 году стала Гузель Яхина, получившая известность благодаря роману "Зулейха открывает глаза".

"Для меня "Тотальный диктант" – это объединяющий проект, в котором сохраняется личная ответственность. Другими словами, ты приходишь, вместе с другими пишешь диктант, но результат ты получаешь свой и самостоятельно за него отвечаешь. Мне это кажется очень важным", – сказала писательница в интервью РИА Новости.

Яхина рассказала, что для международной акции грамотности написала текст из трех частей – "Утро", "День" и "Вечер", которые станут частью ее новой книги "Дети мои".

"Тексты, которые прозвучат 14 апреля, — это версия, выверенная и подчищенная с точки зрения всех правил русского языка. Они немного изменены и сокращены (по сравнению с авторской версией), потому что нужно было уложиться в формат диктанта и остаться в границах 270-280 слов", – пояснила Яхина.

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