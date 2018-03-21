Правозащитница надеется на адекватное решение в ситуации со Слуцким

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Руководитель комиссии по социальным правам Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что рассчитывает на адекватное решение думской комиссии по этике в отношении председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в приставаниях.
"Для меня непринципиально, какой пост занимает человек, в любом случае один человек сделал недопустимые действия в отношении другого человека противоположного пола, которые были оскорбительны. Я думаю, комиссия рассмотрит этот вопрос и будет принято адекватное решение", — сказала Киркора РИА Новости.
Правозащитница отметила, что никому непозволительно вести себя на рабочем месте неподобающим образом и смешивать личные отношения и рабочие — в обществе приемлем именно такой формат, а любые выходы за эти рамки не приветствуются, осуждаемы.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".