В префектуре ЮЗАО пообещали убрать гору снега, на которую жалуются жители

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Гору снега в месте временного хранения в районе улицы Архитектора Власова на юго-западе Москвы ликвидируют в течение двух недель, сообщила журналистам во вторник первый заместитель префекта ЮЗАО Елена Ломова.

Ранее в сети появились сообщения жителей, возмущенных огромной ледяной глыбой, образовавшейся на перекрестке улицы Архитектора Власова и Нахимовского проспекта.

"Работы по вывозу снега с места временного хранения на пустыре в районе улицы Архитектора Власова планируется завершить в течение двух недель", — сказала Ломова во вторник.

По ее словам, на участок было свезено порядка 400 тысяч кубометров снега. В работах по ликвидации глыбы в круглосуточном режиме задействованы все "Камазы" округа и привлеченная техника. Вывоз снега ведется на четыре стационарных снегосплавных пункта "Мосводоканала" и "Мосводостока", подчеркнула она.

"В этом году выпало аномальное количество снега — больше 2,5 метров. Так как он выпал одновременно, вывезти такое количество на снегосплавные пункты было невозможно. Для хранения снега в Москве были открыты площадки для складирования, в том числе и на пустыре на улице Архитектора Власова", — пояснила зампрефекта образование горы снега.