Умер экс-глава МВД Виктор Ерин

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Генерал армии в отставке, экс-глава МВД РФ Виктор Ерин скончался в понедельник, сообщает пресс-служба МВД России.

"Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин", — говорится в сообщении.

В МВД выразили глубокое соболезнование родным и близким Ерина.

Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. С 1964 года начал службу в МВД. В 1988 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР. С 1990 по 1991 год — заместитель, а затем первый заместитель министра внутренних дел РСФСР. Был первым заместителем министра внутренних дел РФ с 1991 по 1992 год. В 1992 году Ерин занял пост министра внутренних дел РФ. Службу в органах внутренних дел завершил в 1995 году.

В октябре 1993 года Ерин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Также он награжден орденом Красной Звезды, медалями.