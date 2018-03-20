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Общество

Замглавы СПЧ оценил шансы на помилование осужденных из списка Собчак

17:5420.03.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФКандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров считает, что шансы на помилование есть у каждого заключенного из списка, который Ксения Собчак передала президенту РФ Владимиру Путину, но решение главы государства будет зависеть от убедительности доводов в пользу помилования.

Президент РФ Владимир Путин и кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак. 19 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Собчак попросила Путина помиловать 16 человек‍

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что она на встрече Путина с соперниками на президентских выборах передала ему прошение о помиловании 16 человек. В списке Собчак значатся, в том числе, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов. В пресс-службе штаба отметили, что президент пообещал рассмотреть ее прошение.

"Они разные преступления совершили. Шансы есть, конечно, у каждого. Все зависит от того, сочтет ли возможным президент согласиться с аргументами – наверное, по каждой истории есть свои доводы. И от того, насколько они будут убедительными, зависит и решение президента", — сказал Бобров РИА Новости в ответ на просьбу оценить шансы на помилование этих людей.

Оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Журналист РБК Александр Соколов в августе 2017 года был приговорен к трем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме. По мнению следствия, он и еще несколько фигурантов дела участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывание политической обстановки в стране.

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Феномен Сенцова: сам себе режиссер

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт "Роскосмоса") Владимир Лапыгин в сентябре 2016 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Следствие вменяло ученому передачу за границу неких технологических сведений. Материалы дела не разглашались из-за секретности.

Бросивший в полицейского кирпич участник несанкционированной акции в Москве, которая прошла 26 марта 2017 года, Станислав Зимовец в июле того же года был приговорен к двум с половиной годам колонии. Участник этой же акции Дмитрий Борисов в феврале 2018 года был приговорен к одному году колонии за избиение полицейского.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Громкие случаи помилования осужденных в России в 2010-2017 годах

В марте 2017 года Котласский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы отбывающего наказание оппозиционера Сергея Мохнаткина за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, по совокупности преступлений окончательно ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет колонии строгого режима. В апреле 2015 года Мосгорсуд признал законным приговор Мохнаткину, осужденному на четыре с половиной года заключения за избиение двух полицейских. Двое потерпевших полицейских сообщали суду в ходе слушаний, что Мохнаткин во время массового мероприятия в центре Москвы 31 декабря 2013 года несколько раз ударил их по лицу и нецензурно обругал. Ранее оппозиционер уже был осужден за противодействие представителям власти. В 2012 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, подписал указ о помиловании Мохнаткина, осужденного за нападение на милиционера 31 декабря 2009 года на несанкционированном митинге на Триумфальной площади.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vasiliy Vasechkin II
Я так понимаю, в этом списке Ксюшины друзья на которых она может смело положится…
18:01
20.03.2018
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Павел ПетровVasiliy Vasechkin II
Vasiliy Vasechkin II, или они могут положиться на неё, в прямом смысле...))
18:11
20.03.2018
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