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Общество

Угроза блокировки: у Telegram 15 дней, чтобы передать ФСБ ключи дешифровки

17:4220.03.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефонаМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Популярный мессенджер Telegram вновь может оказаться на грани блокировки в России: Верховный суд во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Tatan Syuflana
Дуров заявил, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результата

Представитель Telegram заявил о намерении обжаловать это решение, а создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ в свою очередь заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — "конечно, нужно будет решение (суда)".

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Решение суда

Верховный суд России во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт объяснил, почему ФСБ обратило внимание на Telegram

"В удовлетворении иска отказать", — огласила решение судья. Таким образом, суд подтвердил, что Telegram должен предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

Telegram не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. "Апелляцию мы подадим в любом случае", — заявил журналистам представитель мессенджера.

Роскомнадзор дал 15 дней

После того, как стало известно о решении ВС, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений.

"Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство заблокирует Telegram на территории РФ через суд, если мессенджер не предоставит спецслужбам ключи для декодирования сообщений по истечении 15 дней после получения соответствующего уведомления, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 закона № 149-ФЗ, Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", — сказал представитель Роскомнадзора.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Никифоров о ситуации с Telegram: решения судов должны исполняться

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, комментируя журналистам ситуацию с мессенджером Telegram, заявил, что решения судов должны исполняться безусловно, никаких исключений быть не должно. Он воздержался от детальных комментариев решения суда, рекомендовав обратиться в ФСБ.

"У меня нет решения суда. Но поскольку это судебный спор с ФСБ, я считаю, что мне некорректно это комментировать. Лучше к ним обратитесь", — сказал глава Минкомсвязи.

При этом он сообщил, что руководство мессенджера Telegram не обсуждало с Минкомсвязью РФ ситуацию с передачей ФСБ ключей шифрования, никаких рабочих консультаций нет.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Telegram обжалует решение Верховного суда России, отклонившего иск к ФСБ

Telegram за свободу частной жизни

Cоздатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, заявил, что мессенджер будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.

"Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется от (предоставления) частных данных своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Иванов
Поддерживаю. Законы надо соблюдать.
17:43
20.03.2018
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