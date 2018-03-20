Голодец: проект строительства одной из школ Самары будет типовым для России

САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Проект школы, построенной в микрорайоне "Южный город" в Самаре, станет типовым и будет взят за основу для создания общеобразовательных учреждений по всей стране, сообщила во вторник журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Настолько современный комплекс, мы его возьмем обязательно как типовой, и решения, которые здесь применены, будут обязательно распространены на всю Российскую Федерацию", — сказала Голодец по итогам своей рабочей поездки в Самару.

По ее словам, школа произвела на нее хорошее впечатление. "Я сегодня посетила, наверное, лучшее учебное заведение, лучшую школу, которую я видела, созданную в рамках программы, по которой создаются места для школьников и дошкольников", — отметила вице-премьер.

Школа в микрорайоне "Южный город" была открыта 1 сентября 2017 года. Сейчас в ней учится более 1,6 тысячи детей. Стоимость строительства школы с дооснащением составила более 1 миллиарда рублей. Большая часть средств была выделена из федерального бюджета по программе "Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях". В школе реализованы современные дизайнерские решения, она оснащена цифровым учебным оборудованием. Некоторые классы также имеют мобильную мебель, благодаря которой учебное пространство можно трансформировать в разные рабочие зоны.