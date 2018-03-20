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Общество

Макаревич ответил "оскорбленным представителям русского народа"

17:3720.03.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич. Архивное фотоМузыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой комментарий в Facebook о "злобных дебилах", который оскорбил многих россиян.

Музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Перестаньте нас оскорблять!": ответ на пост Макаревича о "злобных дебилах"
"Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?" — объяснил музыкант.

"Происходит что-то ужасное"

Накануне Макаревич написал в Facebook, что во время путешествия в США его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан.

Он отметил, что три года назад он не замечал такого различия, и сделал вывод, что с россиянами "происходит что-то ужасное".

В ответ на комментарий одного из подписчиков, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла "пропаганда", артист пояснил свою позицию.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.

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© РИА Новости / Предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
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В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.

"Ничего вопиющего"

Позднее Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о "злобных" россиянах.

"На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием", — сказал он.

Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях "ничего вопиющего".

Никто никого не держит

В свою очередь, создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр в интервью RT заявил, что Макаревич, скорее всего, "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей", — считает музыкант.

По словам лидера "Ва-БанкЪ", в России "никто никого не держит".

"Можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", — подчеркнул Скляр.

Не имеете права

На высказывание лидера "Машины времени" также ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что "его кандидат", телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян "генетическим отребьем", набрала на выборах 1,68%.

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  • 26.4%

    Глупая идея, у любого человека есть право высказаться
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"Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова.

Подумать об эмиграции

Как считает министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров, Макаревичу стоит эмигрировать.

"Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России. Неужели в нём столько времени копилась ненависть?", — заявил он в интервью НСН.

По словам политика, Макаревич — большой артист, у него "доброе творчество", которое "искрится со сцены", поэтому тем более странно, что он выступил с таким заявлением.

Вместе с тем, если музыканту легче и комфортнее жить в США, почему бы ему не эмигрировать, отметил Умаров.

Он отметил, что российский народ может и не настолько веселый, как американский, зато "цельный" со своими ценностями.

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© Коллаж РИА Новости
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"Я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заключил министр.

"Бездарная скульптура"

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.

Музыкант назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время.

Артист отметил, что автомат Калашникова никогда не использовался для защиты страны, так как его разработали после окончания Великой Отечественной войны.

В ответ скульптор посоветовал Макаревичу "не лезть в профессию".

"Никакого веселья"

В апреле 2017 года также широкий резонанс получило решение группы "Машина времени" не отменять концерт, намеченный на 3 апреля — день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. После того, как стало известно о взрывах, Макаревич сообщил: "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили".

Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная программа "Идиш джаз" "никакого веселья в себе не несет". К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", — написал он в Facebook.

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Комментарии
15 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
1921
Оправдывается...Оправдываются только не верные жёны и малые дети.А мужик должен отвечать за свои слова, а не ныть : " Я не говорил,меня не так поняли..."
17:55
20.03.2018
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fefeege
"Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов"

Тут как бы все люди, стало быть всех это касается. Или опять не так поняли?
Как личность публичная, господин Макаревич должен понимать, что его слова будут услышаны, стало быть, нужно следить за тем, что и как говоришь, а не оправдываться "я не это имел ввиду". А что Вы имели ввиду? (Я знаю, что он на этот вопрос не ответит)) Кого-то конкретно? Какую-то группу людей? Это что-то меняет? Назвать людей, не важно каких, дебилами и удивляться, что народ мягко говорят прифигел.
Совсем другое дело было бы, если бы он сказал что-то вроде, что тв пропаганда пагубно влияет на людей, вводит в заблуждение, портит отношения между людьми из разных стран и тому подобное.
И не надо этих "Вы меня не поняли". Как сказал, так и поняли.
18:12
20.03.2018
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