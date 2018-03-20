Макаревич ответил "оскорбленным представителям русского народа"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой комментарий в Facebook о "злобных дебилах", который оскорбил многих россиян.

"Происходит что-то ужасное"

"Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?" — объяснил музыкант.

Накануне Макаревич написал в Facebook, что во время путешествия в США его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан.

Он отметил, что три года назад он не замечал такого различия, и сделал вывод, что с россиянами "происходит что-то ужасное".

В ответ на комментарий одного из подписчиков, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла "пропаганда", артист пояснил свою позицию.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.

"Ничего вопиющего"

В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.

Позднее Макаревич в беседе с НСН заявил, что не видит повода извиняться за слова о "злобных" россиянах.

"На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием", — сказал он.

Артист также удивился, почему его комментарий вызвал такую бурную реакцию и признался, что не видит в своих высказываниях "ничего вопиющего".

Никто никого не держит

В свою очередь, создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр в интервью RT заявил, что Макаревич, скорее всего, "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается".

"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей", — считает музыкант.

По словам лидера "Ва-БанкЪ", в России "никто никого не держит".

"Можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", — подчеркнул Скляр.

Не имеете права

На высказывание лидера "Машины времени" также ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что "его кандидат", телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян "генетическим отребьем", набрала на выборах 1,68%.

"Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова.

Подумать об эмиграции

Как считает министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров, Макаревичу стоит эмигрировать.

"Я даже не знаю, каким образом господину Макаревичу удавалось всё это время жить в этой стране, в России. Неужели в нём столько времени копилась ненависть?", — заявил он в интервью НСН.

По словам политика, Макаревич — большой артист, у него "доброе творчество", которое "искрится со сцены", поэтому тем более странно, что он выступил с таким заявлением.

Вместе с тем, если музыканту легче и комфортнее жить в США, почему бы ему не эмигрировать, отметил Умаров.

Он отметил, что российский народ может и не настолько веселый, как американский, зато "цельный" со своими ценностями.

"Бездарная скульптура"

"Я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заключил министр.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Осенью прошлого года он раскритиковал недавно установленный в Москве памятник Михаилу Калашникову.

Музыкант назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой монумент не получил бы одобрение даже в советское время.

Артист отметил, что автомат Калашникова никогда не использовался для защиты страны, так как его разработали после окончания Великой Отечественной войны.

В ответ скульптор посоветовал Макаревичу "не лезть в профессию".

"Никакого веселья"

В апреле 2017 года также широкий резонанс получило решение группы "Машина времени" не отменять концерт, намеченный на 3 апреля — день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. После того, как стало известно о взрывах, Макаревич сообщил: "Я не думаю, что будет отмена. Траур же не объявили".

Позже ему пришлось пояснить свою позицию. Музыкант отметил, что запланированная программа "Идиш джаз" "никакого веселья в себе не несет". К тому же он напомнил, что выступление группа начала с минуты молчания в память о погибших.

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", — написал он в Facebook.