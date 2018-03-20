Эксперт объяснил, почему ФСБ обратило внимание на Telegram

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Террористические угрозы, которые в современном мире очень даже реальны, обязывают спецслужбы следить за самыми различными мессенджерами, поэтому логично, что ФСБ обратило внимание на Telegram, рассказал РИА Новости председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.
Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. После получения такого уведомления у мессенджера есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.
Позже создатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте сообщил, что мессенджер будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать Telegram не принесут плодов.
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Он отметил, что следует усилить контроль и за тем, как будут пользоваться предоставленным доступом к мессенджеру спецслужбы.
"Контроль за тем, что будут делать спецслужбы с сообщениями пользователей, тоже должен быть. И четко обозначить ответственных за это. Будут нарушения прав пользователей, будут и наказания за них. Если речь не касается террористов, конечно", — добавил Цветков.