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Общество

Эксперт объяснил, почему ФСБ обратило внимание на Telegram

17:1720.03.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Террористические угрозы, которые в современном мире очень даже реальны, обязывают спецслужбы следить за самыми различными мессенджерами, поэтому логично, что ФСБ обратило внимание на Telegram, рассказал РИА Новости председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора к Telegram

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. После получения такого уведомления у мессенджера есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Позже создатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте сообщил, что мессенджер будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать Telegram не принесут плодов.

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"Спецслужбы должны пресекать террористические угрозы оперативно и любыми способами. И если для этого надо просматривать переписки в Telegram, то нужно дать им такую возможность. Ведь речь идет о людских жизнях. Вряд ли они будут смотреть ваши фотографии в обнаженном виде или политическую переписку. ФСБ ищет террористов, и поэтому не вижу ничего дурного в том, чтобы облегчить их задачу", — рассказал Цветков.

Он отметил, что следует усилить контроль и за тем, как будут пользоваться предоставленным доступом к мессенджеру спецслужбы.

"Контроль за тем, что будут делать спецслужбы с сообщениями пользователей, тоже должен быть. И четко обозначить ответственных за это. Будут нарушения прав пользователей, будут и наказания за них. Если речь не касается террористов, конечно", — добавил Цветков.

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд принял сторону ФСБ в споре с Telegram
Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

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