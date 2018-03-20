Москалькова проверит жалобу граждан Киргизии на нарушения прав в Рязани

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверяет данные о нарушении прав граждан Киргизии на швейной фабрике в Рязани, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 20 Мар 2018 в 5:50 PDT

В Instagram-аккаунте уполномоченного сообщается, что Москалькова вместе с представителями МВД, СК и прокуратуры во вторник посетила эту швейную фабрику после поступившего к ней обращения уполномоченного по правам человека в Киргизии о том, что на фабрике нарушаются права граждан этого государства.

"Ко мне поступило вчера обращение по этому резонансному делу, сегодня будем разбираться", — цитирует слова Москальковой ее сайт.

Ранее киргизское посольство обратилось в министерство иностранных дел с просьбой разобраться в нарушении прав киргизских граждан, которые, по предварительным данным, незаконно удерживались в швейном цеху на рязанской фабрике. Соответствующие обращения были направлены в МВД и Следственный комитет по Рязанской области. "Одновременно омбудсмен Киргизии попросил Татьяну Николаевну (Москалькову) взять на контроль ситуацию с гражданами Киргизии, фактически попавшими в рабство в Рязанской области", — рассказал РИА Новости советник Москальковой Алексей Зловедов.

Согласно сайту МВД Киргизии, на территории фабрики якобы незаконно удерживались около 100 киргизских мигрантов, у которых отобрали паспорта и своевременно не выплачивали заработную плату, их не выпускали за пределы цеха и не оказывали им необходимой медпомощи, в результате чего одна из женщин попыталась покончить жизнь самоубийством.