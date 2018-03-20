Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Москве впервые в этом году поднялась выше плюс 5 градусов, такое тепло было зафиксировано в центре города во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Дело в том, что к 15.00 московского времени температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила плюс 4,7 градуса. В центре города, как водится, было теплее, там было плюс 5,3 градуса. Совершенно очевидно, что так тепло в этом календарном году еще, конечно, у нас не было", — сказала собеседница агентства.

Синоптик отметила, что 20 марта теплее всего было 27 лет назад, в 1990 году: тогда воздух в Москве прогревался до плюс 16,8 градуса. "Если так далеко не заглядывать, то в прошлом году в нашем городе было прохладнее всего — плюс 4 градуса ровно, несмотря на то, что весь март был аномально теплым, и среднемесячная температура оказалась на 3,5 градуса выше нормы. Нынешний март пока отстает от нормы на 4,5 градуса", — добавила она.