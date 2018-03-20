Telegram не проводил рабочие консультации с Минкомсвязью

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Руководство мессенджера Telegram не обсуждало с Минкомсвязью РФ ситуацию с передачей ФСБ ключей шифрования, никаких рабочих консультаций нет, заявил журналистам глава министерства Николай Никифоров.

"Нет, у нас никаких рабочих консультаций нет", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.