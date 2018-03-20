Никифоров о ситуации с Telegram: решения судов должны исполняться

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решения судов должны исполняться безусловно, никаких исключений быть не должно, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, комментируя ситуацию с мессенджером Telegram.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

"Решения судов в комментариях не нуждаются, они являются безусловными для исполнения на территории РФ. Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений", — сказал министр.

Он воздержался от детальных комментариев решения суда, рекомендовав обратиться в ФСБ. "У меня нет решения суда. Но поскольку это судебный спор с ФСБ, я считаю, что мне некорректно это комментировать. Лучше к ним обратитесь", — сказал глава Минкомсвязи.