Пока суд огласил только резолюцию, через десять дней участники процесса получат мотивировку. У сторон есть 30 дней, чтобы подать жалобу. Представители Telegram уже заявили, что обязательно воспользуются этим правом.

Позиция спецслужб

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения, считают в спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну. <…> Это не ограничивает права граждан", — заявила представитель ФСБ в Верховном суде, где рассматривался иск Telegram.

Спецслужбу поддержали в Генпрокуратуре. Там не увидели оснований для удовлетворения требований мессенджера и подчеркнули, что приказ № 432 принят в пределах полномочий ведомства и не противоречит закону.

Разработчики популярного мессенджера неоднократно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Правда, тогда речь шла не о переписке, а о регистрационных данных компании. В конечном итоге мессенджер выполнил требования регулятора.