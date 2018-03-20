МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Роскомнадзор вновь пригрозил блокировкой мессенджеру Telegram, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства.
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Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ.
Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просила ВС признать недействующим приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года о порядке предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования. По мнению истцов, документ противоречит уголовно-процессуальному законодательству.
Если ФСБ получит ключи шифрования, это даст ей доступ к переписке всех пользователей, опасаются в Telegram.
В спецслужбе, в свою очередь, заявляют, что намерены просматривать переписку конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о большом количестве людей — "конечно, нужно будет решение (суда. — Прим. ред.)".
Пока суд огласил только резолюцию, через десять дней участники процесса получат мотивировку. У сторон есть 30 дней, чтобы подать жалобу. Представители Telegram уже заявили, что обязательно воспользуются этим правом.
Позиция спецслужб
Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения, считают в спецслужбе.
Спецслужбу поддержали в Генпрокуратуре. Там не увидели оснований для удовлетворения требований мессенджера и подчеркнули, что приказ № 432 принят в пределах полномочий ведомства и не противоречит закону.
Разработчики популярного мессенджера неоднократно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Правда, тогда речь шла не о переписке, а о регистрационных данных компании. В конечном итоге мессенджер выполнил требования регулятора.