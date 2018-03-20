Патрушев рассказал о состоянии могильников с сибирской язвой на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Лишь треть скотомогильников с возбудителями сибирской язвы на Урале отвечают необходимым санитарным нормам, возбудители болезни могут попасть на поверхность из неучтенных объектов в случае потопления в половодье, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Только 30% сибиреязвенных скотомогильников соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. В зону возможного потопления во время половодья может попасть часть неучтенных сибиреязвенных скотомогильников, что может привести к вымыванию на поверхность возбудителя сибирской язвы", — сказал Патрушев.