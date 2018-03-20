Власти дали Telegram 15 дней, чтобы предоставить требуемую ФСБ информацию

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. В Telegram во вторник заявили, что обжалуют это решение.

Как утверждает мессенджер, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ в свою очередь заявили, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — нужно будет решение суда.