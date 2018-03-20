Переписку в мессенджерах нельзя считать тайной, заявили в ФСБ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ РФ должна иметь право получать ее без судебного решения, заявляют в спецслужбе.
По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях – в этом случае, "конечно, нужно будет решение (суда)".
По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.