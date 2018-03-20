Участники "Тотального диктанта" смогут подготовиться к нему онлайн

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участники международной акции грамотности "Тотальный диктант" смогут подготовиться к его написанию на онлайн-курсах по русскому языку, которые будут проходить каждую среду вплоть до самого диктанта, сообщили организаторы проекта.

"Двадцать первого марта желающие из любой страны мира смогут начать подготовку к "Тотальному диктанту" на бесплатных онлайн-курсах", — говорится в сообщении.

По словам организаторов акции, занятия будут проходить по средам в 15:00 и 19:00 по московскому времени на официальном сайте проекта вплоть до "Тотального диктанта", который состоится 14 апреля. В рамках подготовительных курсов участники акции смогут повторить правила, которые пригодятся при написании диктанта. Причем каждый участник сможет в прямом эфире задать уточняющие вопросы представителям Экспертного совета акции. Кроме того, после диктанта пройдут еще три итоговых урока – онлайн-разборы трёх частей Тотального диктанта.

"Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что интерес к онлайн-курсам растёт: ежегодно к подготовке присоединяются 2-3 тысячи человек. В курсах прошлого года участвовали 112 тысяч человек. И очные, и онлайн-курсы качественно повышают уровень грамотности. И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту: диктант – раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день", – приводятся в сообщении пресс-службы проекта слова руководителя "Тотального диктанта" Ольги Ребковец.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.