Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 60% россиян высказывают доверие главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой и позитивно оценивают нынешнюю работу Центризбиркома по контролю за соблюдением избирательных прав граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень доверия председателю ЦИК Элле Памфиловой – 62%, недоверия – 14%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом вдвое чаще, чем в целом по выборке, недоверие главе ЦИК высказывают молодые респонденты — об этом говорят 28% опрошенных в группе от 18 до 24 лет. Социологи отмечают, что работа ЦИК под председательством Памфиловой — новый состав комиссии начал работать весной 2016 года — оценивается респондентами заметно лучше, чем раньше.

"Сегодня почти две трети россиян (63%) характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, – в начале 2016 года эта доля составляла 40%. Напротив, о периодических нарушениях закона со стороны ЦИК сегодня говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36% соответственно", — указано в материалах исследования.

Сейчас две трети (66%) респондентов придерживаются мнения, что Центризбирком действует в интересах граждан: всего общества (37%) или большей его части (29%). В ходе опроса 2016 года такую точку зрения (ЦИК действует в интересах граждан — ред) разделяли в целом 47% опрошенных.

"Положительно характеризуется работа по контролю за соблюдением избирательных прав россиян (60% опрошенных оценивают ее хорошо, 22% — удовлетворительно), за равенством прав всех кандидатов в президенты при ведении ими избирательных кампаний (55% и 22%), за деятельностью региональных и нижестоящих избирательных комиссий (47% и 21%)", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, отметил, что за два года Памфиловой "не только удалось сохранить высокий личный кредит доверия, который был зафиксирован в тот момент, когда она пришла из правозащитной сферы в Центризбирком", но и значительно повысить этот кредит доверия — теперь уже органу, который она возглавила.

"Высокий уровень доверия этому органу успешно транслируется на всю избирательную систему страны и в значительной степени определяет доверие к результатам выборов. Безусловно, этот факт сыграл не последнюю роль в активном участии избирателей на выборах президента России 18 марта", — полагает эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 марта 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2016 году проводился квартирный опрос.

Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>