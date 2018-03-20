МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой комментарий в Facebook о "злобных дебилах".

"Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?" — объяснил музыкант.

В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.

Не имеете права

Ранее лидер группы "Машина времени" написал в Facebook, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". Один из читателей прокомментировал, что на россиян так повлияла "пропаганда", Макаревич с ним согласился.

На высказывание лидера "Машины времени" ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что "его кандидат", телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян "генетическим отребьем", набрала на выборах 1,68%.

"Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова.

"Мне его просто жалко”