МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой комментарий в Facebook о "злобных дебилах".
"Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?" — объяснил музыкант.
В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.
Не имеете права
На высказывание лидера "Машины времени" ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что "его кандидат", телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян "генетическим отребьем", набрала на выборах 1,68%.
"Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова.
"Мне его просто жалко”
"Мне его просто жалко”, – сказал Скляр.
Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и "жить среди добрых людей”.
Макаревич не впервые делает провокационные заявления. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.