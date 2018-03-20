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Общество

Макаревич ответил "оскорбленным представителям русского народа"

10:3520.03.2018
(обновлено: 13:45 20.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич. Архивное фотоМузыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой комментарий в Facebook о "злобных дебилах".

"Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?" — объяснил музыкант.

Музыкант Александр Скляр. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скляр прокомментировал слова Макаревича о превращении россиян в "дебилов"
Ранее лидер группы "Машина времени" написал в Facebook, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян, с которыми "происходит что-то ужасное". Один из читателей прокомментировал, что на россиян так повлияла "пропаганда", Макаревич с ним согласился.

В Кремле отказались обсуждать высказывания музыканта. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил журналистов обратить внимание на точность цитирования.

Не имеете права

На высказывание лидера "Машины времени" ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что "его кандидат", телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян "генетическим отребьем", набрала на выборах 1,68%.

"Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова.

"Мне его просто жалко”

Музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта в Петербурге
Высказывание певца прокомментировал лидер группы "Ва-Банкъ” Александр Скляр. Он предположил, что Макаревич "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается”.

"Мне его просто жалко”, – сказал Скляр.

Он добавил, что если музыканту кажутся добрыми американцы, то ему стоит переехать в США и "жить среди добрых людей”.

Макаревич не впервые делает провокационные заявления. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.

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Общество
Комментарии
74 пользователя оставили 82 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Я помню!!! Я горжусь!!!
Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне говна – работает двадцать пятый кадр, работает", — резюмировал музыкант.
Сначала нагадил, потом сказал что не гадил и тут же нагадил снова!!!! Чудак на букву м!!!
10:43
20.03.2018
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Lee Monade
Андрюша, желаю тебе выступать и изливать сои мысли в другом полушарии. Вне действия пресловутого 25 кадра. Пусть тебя слушают продвинутые, добрые и исключительные, по природе своей, люди. Слушают и оплачивают твой быт и хлеб. А потом может лет через 20 ты расскажешь о них (если доживешь) всю "правду". Удачи!
10:43
20.03.2018
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