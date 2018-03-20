Правительство выделило 20 млрд рулей на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда на дотации регионам 20 миллиардов рублей на повышение с 1 мая оплаты труда работников бюджетной сферы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 миллиардов рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11,163 тысячи рублей", — говорится в справке к документу.

Распоряжением также утверждено распределение этих дотаций между бюджетами регионов.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Проект документа рассмотрен и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 марта 2018 года.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая — 11,163 тысячи рублей в месяц.