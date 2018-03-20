Правительство выделило 20 млрд рулей на повышение зарплат бюджетникам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда на дотации регионам 20 миллиардов рублей на повышение с 1 мая оплаты труда работников бюджетной сферы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Распоряжением также утверждено распределение этих дотаций между бюджетами регионов.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".
Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая — 11,163 тысячи рублей в месяц.