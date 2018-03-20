Минтранс назвал сроки начала движения по автодороге через Керченский пролив

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Так, сразу после ввода моста проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется в конце 2018 года. Отмечается, что грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части Крымского моста сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.
Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту.
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