Масляков рассказал о чувстве юмора Путина

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал о чувстве юмора президента России Владимира Путина и сообщил, что тот может появиться на финальной игре клуба в декабре.

Путин 1 марта посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. Игра была показана 9 марта. Уже после выступлений Путин поднялся на сцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем.

"Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая", — сказал Масляков РИА Новости.

"В общем, игра была хорошая, у него было хорошее настроение", — добавил он.

Масляков отметил, что "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами", но Путин может посетить КВН уже в декабре.

"Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь", — сказал он.

В ноябре прошлого года Путин наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.