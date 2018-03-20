Захарова ответила на слова Макаревича о "злобных дебилах"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиянин в "злобных дебилов".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова в своем Facebook.

Ранее Макаревич, комментируя свою поездку в США, написал, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми "происходит что-то ужасное".

В ответ на комментарий одного из своих читателей, в котором говорилось, что на россиян так повлияла "пропаганда", певец объяснил свою позицию.

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.

Ксения Собчак, набравшая на президентских выборах 1,68%, в 2010 году заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".