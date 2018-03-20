МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. "Деньги в долг за пять минут. Нужен только паспорт". Подобными рекламными объявлениями обклеены все информационные щиты, микрозаймы активно предлагают в соцсетях и мессенджерах. Грабительские проценты никого не останавливают, и микрофинансовые организации (МФО) этим пользуются. В декабре 2017-го в стране выдали более два миллионов таких займов на 24 миллиарда рублей — это рекорд за последние десять лет.

Сотрудники МФО анонимно рассказали РИА Новости, как люди, одолжив несколько тысяч рублей, попадают в кредитную кабалу под 3000% годовых.

Спектакль для кредитора

Юлия Орлова (имя изменено) — кредитный менеджер одной из микрофинансовых организаций Екатеринбурга. По образованию она банковский служащий. Когда год назад Орлова откликнулась на вакансию специалиста кредитного отдела, ей пообещали "работу в офисе". Офисом оказался обшитый пластиком павильон.

Рядом стоит ларек другой МФО. На первый взгляд, открывать бок о бок две конкурирующие конторы — не самый удачный маркетинговый ход. Однако Юля говорит, что соперничества нет: "У каждой фирмы своя клиентура, люди приходят благодаря сарафанному радио". Офис работает с десяти утра до десяти вечера. Накануне праздников с утра пораньше у павильона уже топчутся потенциальные клиенты. Предпраздничные и послепраздничные дни — самые урожайные для МФО. Дарить подарки у нас умеют, планировать бюджет — нет.

"Берут взаймы на новый смартфон для жены или кольцо для девушки к 8 Марта. Мне кажется, народ у нас плохо понимает, что потом им придется выплатить сумму, на которую можно было бы купить три смартфона", — говорит Юля.

На каждого клиента кредитный менеджер оформляет анкету. Помимо паспортных данных, там есть графа "цель займа". Менеджер обязана уточнить, на что человеку понадобились деньги. Откровенности ни от кого не ждут. Однако клиенты считают, что чем более душещипательную историю они расскажут, тем вероятнее положительное решение вопроса.

"Посетители не знают, что все данные мы отправляем в службу безопасности. И уже оттуда нам приходит ответ: одобрить или нет. Клиенты думают, что решение зависит от меня. И всеми силами стараются меня разжалобить", — объясняет Орлова.

Она в МФО год и уже вполне могла бы написать сценарий многосерийной мелодрамы: настолько остросюжетные истории порой слышит от заемщиков. К примеру, не так давно кредит пришел оформлять молодой человек. Он чуть не плакал: как раз сейчас у него рожает супруга, а с врачом расплатиться нечем — все деньги ушли на недавние похороны мамы.

"Меня удивила сумма, которую он хотел одолжить, чтобы расплатиться с акушерами, — всего пять тысяч рублей. Когда же парня пробила наша служба безопасности, выяснилось, что мама у него жива-здорова, а долги есть почти в каждом МФО города", — рассказывает Орлова.

"Если не выдашь деньги, зарежу"

Часто за займами обращаются псевдобизнесмены. Как-то раз, продолжает Юля, явился один такой, лет сорока. Ботинки стоптаны, на куртке сломана молния. Однако кредит просил вовсе не на смену гардероба, а на развитие бизнеса. Якобы он открыл свое ИП, на это ушли все деньги. Теперь же ему нужно хотя бы десять тысяч рублей, чтобы выплатить аванс продавщице, которую он нанял на работу.

"Чтобы удостовериться в платежеспособности клиентов, мы узнаем у них телефоны родственников и передаем в службу безопасности. Ребята звонят и выясняют всю подноготную. Так вот, этот посетитель оказался вовсе не бизнесменом, а обычным пьяницей. Зачем он выдумал столь глупую легенду, непонятно", — недоумевает Юля.

Дело в том, что даже безработным и не самым благонадежным клиентам пару тысяч вполне могут ссудить. Если отказывать всем подозрительным заемщикам, "точка" просто не сделает месячный план.

"Каждый офис в среднем обязан заключить в месяц 50 контрактов. То есть у нас обязательно должны быть две-три положительные заявки в день. И если подобный псевдобизнесмен пришел под конец неудачного дня, ему вполне могут выдать займ, — объясняет она. — Отказывают только совсем уж проштрафившимся заемщикам, которые в черном списке по всем МФО.

Иногда за кредитами заглядывают даже бездомные.

"Буквально вчера зашел человек, по внешнему виду которого было понятно, что он надел самую лучшую свою одежду, даже галстук натянул. Но пахло от него так, будто нашел он все эти вещи на помойке. В общем, для проформы я заполнила анкету, однако даже не передала его данные в службу безопасности. Сама решила сказать, что ему отказали".

"Клиенты возмущаются, когда слышат, что денег им не выдадут, — рассказывает Юля. — Многие даже скандалят. Но до серьезных инцидентов в моей практике еще не доходило. А вот на коллегу, которая работает в офисе у железнодорожного вокзала, один раз даже напали. Когда она сказала клиенту, что ему отказано в кредите, тот достал из сумки нож и заорал: "Если сейчас не оформишь, зарежу".

В экстренных случаях оператор может нажать тревожную кнопку — она под столом. Группа реагирования приедет через несколько минут.

Перехватить до пенсии

Часто приходят пенсионеры. Их здесь считают самыми дисциплинированными клиентами: отдают они в 80 процентах случаев и никогда не врут, на что нужны деньги.

"Недавно одна бабушка взяла у нас три тысячи рублей. Честно призналась: купила внуку подарок и не рассчитала, осталась без денег".

В таких ситуациях, говорит Орлова, она сильно жалеет, что нет возможности отговорить клиента от опрометчивого шага: "У нас все общение записывается на камеру. Если я что-то подобное скажу, сразу лишусь работы".

За работу Юля держится. По ее словам, в МФО можно получать до 50 тысяч. Для Екатеринбурга это хорошие деньги. Хотя не все руководители микрокредитных организаций столь щедры. Например, подруге Орловой, работающей в другой фирме, самой приходится брать взаймы до зарплаты.

Профессиональные халявщики

В конторе, где трудится Юля, льготный период кредитования ограничивается двумя неделями. После этого за каждый день просрочки клиент должен выплатить два процента от суммы займа. Если посчитать, получается около 800% годовых.

Орлова заверяет: процентная ставка указана в буклетах, которые дают клиентам для ознакомления. И не крошечными буквами, а обычным шрифтом. Также ее озвучивают кредитные менеджеры. Однако люди все равно берут взаймы, рассчитывая, что успеют погасить и не попадут на проценты.

"Приходят с большими запросами — хотят сразу 10-15 тысяч рублей. Но компания одобряет сперва всего тысячу. Смотрит, вернет человек эти деньги или нет. Если все в порядке, в следующий раз одобряют три тысячи. Так по нарастающей", — делится тонкостями Орлова.

С каждого договора кредитному менеджеру набегает процент, правда, мизерный. Есть и штрафы. К примеру, если постоянный заемщик в какой-то момент исчезает и перестает платить, штрафуют за это именно кредитного менеджера.

"Есть у нас девушка, уже год берет деньги и платит исправно. А месяца два назад пропала: на звонки не отвечает, к ней даже по прописке приезжали наши коллекторы, но дверь она не открывает. Взяла у нас в последний раз восемь тысяч, сейчас уже 24 тысячи набежало. Меня за нее оштрафовали порядочно".

"Баснословных сумм задолженности у наших клиентов не бывает, — продолжает Орлова. — Есть профессиональные халявщики, которые, оформляя кредит, заранее знают, что платить не будут. На коллекторов им наплевать. Но и выдают таким в первый раз максимум пять тысяч. То есть должны они нам тысяч 15. Мы ведь теперь не можем бесконечно нагнетать процентную ставку. С прошлого года ее ограничили трехкратным размером долга".

"Чтобы сын-наркоман не занимал, испортила паспорт"

С 1 января 2017 года вступила в силу статья 21 Федерального закона № 230, согласно которой переплата по микрокредиту может лишь в три раза превышать сумму займа. Если человек взял две тысячи, даже при годовой задержке платежа потребовать с него больше шести тысяч не имеют права.

Однако микрокредитные организации идут на ухищрения.

Как разъяснил РИА Новости эксперт ОНФ по Челябинской области, руководитель социального проекта "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин, МФО вынуждают заемщика перезаключить договор. "Взял человек в долг, например, две тысячи. Учитывая изменения в законодательстве, вернуть он должен максимум шесть. Но МФО столь маленькая прибыль, понятное дело, не устраивает. И клиенту, предварительно запуганному коллекторами, предлагают составить новый договор, где в качестве суммы займа фигурирует уже шесть тысяч", — говорит он.

В практике Курилина были случаи, когда заемщиков вынуждали переподписывать договоры по пять-шесть раз. Пенсионерку из Челябинска такая схема привела к тому, что в итоге процентная ставка по ее займу выросла до 3300% годовых.

"Деньги этой женщине были нужны для погашения другого кредита. А платить она с пенсии по двум займам не могла. Долг рос, она переподписывала кредитные обязательства. В суде нам удалось признать схему перезаключения договоров незаконной и снизить ставку до 17%", — вспоминает Курилин.

Иногда МФО переходят все границы разумного. За помощью в организацию Курилина обратилась мать наркомана, которому, несмотря на то, что он нигде не работает, регулярно выдавали займы. Платить по ним, естественно, приходилось матери. Она несколько раз приходила в МФО и просила не ссуживать деньги сыну. На просьбы никто не реагировал.

"Дойдя до отчаяния, она взяла маркер и написала на первой странице в паспорте сына: "Прошу не выдавать кредит". И подписалась: "мама". Однако уже через неделю молодой человек вернулся из МФО с новым займом", — рассказывает эксперт ОНФ.

"Из-за кредита едва не покончила с собой"

Ольга Лысова (имя изменено) перебралась в Москву из Ставропольского края. Родных в столице нет, друзьями девушка тоже на тот момент еще не обзавелась. В сентябре 2017-го у нее случился отек Квинке. Врачи скорой сделали укол и направили ее к аллергологу. На консультации доктор предложил пройти тест на аллергены. Но запись на бесплатное обследование была закрыта на месяц вперед.

Платный анализ — 39 тысяч рублей. Наверное, Ольге следовало дождаться очереди по ОМС, однако она боялась повторного приступа. "Я решила взять микрокредит. В банк за потребительским обращаться не хотела, там ведь еще неделю ждать одобрения", — говорит она.

Для оформления кредита онлайн не потребовалась даже копия паспорта. Девушка просто ввела данные в строку анкеты. Деньги ей перевели на карточку. "Годовой процент нигде не был прописан, везде указан только ежедневный процент. А он небольшой — 2,2", — сетует Лысова.

Аллергии у нее не нашли. А вот долг перед МФО рос как снежный ком: "Я платила аккуратно, но нам задержали зарплату, и я опять обратилась в МФО. Взяла еще несколько займов. Причем, несмотря на долги в других организациях, деньги мне выдали".

Сейчас у нее 14 займов в разных микрокредитных организациях. Сумма долга приближается к 250 тысячам рублей. "С работы пришлось уволиться — коллекторы названивали моему руководителю. Выясняется, что это повсеместная практика. Впрочем, настоящий ад начался после того, как коллекторы откуда-то достали контакты моих родственников. Им звонили днем и ночью, присылали СМС с угрозами. Ладно бы только моим родным, но и их детям угрожали. В итоге родственники подумали, что в Москве я ввязалась в криминал и прекратили со мной общаться", — возмущается Ольга.

От постоянного стресса, звонков коллекторов и ссор с родными Лысова за два месяца похудела на 30 килограммов. И однажды едва не покончила с собой: "Знаете, многие берут займы ради интереса, на новый мобильный или платье. Может, узнав мою историю, они осознают, что кредиты — это кабала, из которой не вылезти никогда".

Финансово неграмотные

По словам Вячеслава Курилина, в 70-80% случаев люди берут займы, чтобы погасить задолженности по предыдущим кредитам. С этой точки зрения у Ирины Боковой (имя изменено) из Челябинской области хрестоматийная история. Ипотека, зарплату задержали. Чтобы внести очередной платеж, обратилась в МФО.

Поскольку каждая микрокредитная организация выдает по две-три тысячи, а ей нужно было 20, набрала займы в семи компаниях. "Работодатель не смог вовремя выплатить деньги, и у нее вместо одной проблемы с ипотекой появилось семь — уже с микрофинансовыми организациями", — отмечает Курилин.

Во всем виновата, считает он, крайне низкая финансовая грамотность населения: "Во время наших рейдов по МФО мы общаемся с заемщиками и понимаем: они не просто не умеют, но и не хотят считать проценты. Человек говорит: "Я беру потому, что мне сейчас надо, но я точно верну".

Тем, кто уже оказался в кредитной кабале, эксперт советует не бояться коллекторов и игнорировать предложения по перезаключению договоров. "А вообще, к микрокредитам нужно относиться с осторожностью, пользоваться ими лишь в исключительных случаях и только на короткий период", — резюмирует Курилин.