Строительство омской академии ХК "Авангард" идет по плану

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Строительство межрегиональной хоккейной академии ХК "Авангард" в Омске идет в соответствии с планом, после ввода в эксплуатацию центральный комплекс академии "Авангард" будет лучшим подобным объектом в России, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Ход строительства комплекса в понедельник проинспектировали врио губернатора Омской области Александр Бурков, член правления "Газпром нефти", председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Дыбаль и новый президент клуба Максим Сушинский.

Комплекс будет включать две ледовые арены — основную с трибунами на 1000 зрителей и тренировочную, а также медцентр, три спортивных зала, пресс-центр и административные помещения. Частью хоккейной академии также станет строящееся общежитие на 150 мест.

ХК "Авангард", в который входят команды КХЛ и МХЛ, детско-юношеская школа и "Арена Омск", является крупнейшим социальным проектом компании "Газпром нефть".

"Академия ХК "Авангард" объединит клубную систему хоккейного образования. Помимо центрального комплекса и хоккейного центра "Авангард" в Омске, в эту систему войдут 4 филиала академии, построенные на Ямале – главном нефтедобывающем регионе "Газпром нефти". Вся хоккейная подготовка академии будет объединена общей методикой, которая в настоящее время разрабатывается клубом", — отмечается в сообщении.

"Мы рассчитываем, что академия станет точкой притяжения для талантливой молодежи не только из Омской области, но и других регионов — Сибири и Урала. Сегодня мы обсуждали, как будет функционировать академия, возможность участия омского хоккейного клуба в юниорской лиге. Наша школа "Авангард" сейчас в этой лиге не представлена. Потребуются дополнительные спонсорские средства, чтобы ребята могли играть ещё и в юниорской лиге. Тем не менее, этот спортивный процесс необходим для того, чтобы раз в год с юного возраста они могли постоянно играть с соседними регионами, с командами сверстников", — привели в пресс-службе слова Буркова.

В свою очередь, глава совета директоров ХК "Авангард" отметил, что с вводом в строй академии будет необходимо значительно расширить штат тренеров для детей и молодежи, способных работать на основе современных методик.

"Наряду с затратами на содержание нового масштабного комплекса академии в Омске, это потребует увеличения финансирования детско-юношеского направления работы клуба. Мы к этому готовы и намерены активно развивать систему хоккейного образования, которая уже сейчас демонстрирует хорошие результаты. Почти половину главной команды "Авангарда" составляют выпускники омской хоккейной школы", — сказал Дыбаль.

Бурков также пожелал новому президенту ХК вернуть "Авангард" на тот уровень, на котором была команда, когда Сушинский сам играл в её составе.

"Вы – человек известный на омской земле. Легенда. Решение назначить Вас президентом хоккейного клуба одобрит большинство однозначно. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру "Авангарда". Со своей стороны, мы готовы помогать Вам в этом всем, чем можем", — отметил врио главы региона.