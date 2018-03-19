Скляр прокомментировал слова Макаревича о превращении россиян в "дебилов"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр в интервью RT прокомментировал слова Андрея Макаревича о превращении россиян в "злобных дебилов".

Лидер группы "Машина времени" на своей странице в Facebook написал о том, что во время поездки в США его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По мнению музыканта, в России "происходит что-то ужасное", а жителей страны превращают в "злобных дебилов".

Как заявил Скляр, Макаревич, скорее всего, "не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается".

"Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей", — считает музыкант.

По словам лидера "Ва-БанкЪ", в России "никто никого не держит".

"Можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица", — подчеркнул Скляр.

Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления в соцсетях. Так, ранее он раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии Макаревича, архитектор Салават Щербаков призвал музыканта "не лезть" в профессию.