"СТС Медиа" объявил об изменениях в структуре управления

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Функции генерального директора каналов СТС, "Домашний", "Че", "CTC Love" передаются управляющей компании в лице ООО "СТС Медиа", сообщила в понедельник пресс-служба холдинга.
Генеральный директор телеканала "Че" Лев Макаров с 19 марта занимает позицию заместителя генерального директора "СТС Медиа" по новым проектам. На новом посту Макаров будет курировать стратегические проекты по развитию бизнеса холдинга в области расширения дистрибуции контента на новые аудитории, а также в области анимации и образовательных программ. Должность директора канала "Че" с 19 марта занимает Елена Карпенко, ранее работавшая в холдинге "СТС Медиа". Дарья Легони-Фиалко и Кира Ласкари продолжают возглавлять телеканалы СТС и "CTC Love" на позициях директоров. Марина Хрипунова продолжит руководить каналом "Домашний".