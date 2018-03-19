Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Павел Грудинин выдвинул условие, при котором согласится сбрить усы. Именно они стали предметом спора политика с блогером Юрием Дудем.

"Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь", — сказал Грудинин журналистам на пресс-конференции.

Грудинин и Дудь заключили пари в эфире передачи "вДудь". Они договорились, что если кандидат в президенты наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, если больше — блогер побреется налысо.

В итоге, по предварительным данным, за Грудинина проголосовали 11,77% избирателей (более 8,64 миллиона человек).

В понедельник Дудь напомнил подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка "Юбилейный" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".

Результаты выборов

Грудинин при этом заявил, что признает победу Владимира Путина, хотя считает, что выборы не соответствовали мировым стандартам.

"Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам", — сказал Грудинин журналистам на пресс-конференции.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.

Спор Пескова с дочерью

В 2014 году в аналогичной ситуации оказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он поспорил с дочерью Елизаветой, которая взяла обещание с отца сбрить усы, если она успешно сдаст ЕГЭ.

Журналисты задали Пескову вопрос, может ли он дать совет Грудинину, однако пресс-секретарь ответил, что не вправе давать ему советы.

"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал он.

Отвечая на вопрос, было ли ему тяжело выполнить тогда свое обещание дочери, Песков ответил: "Легко!".