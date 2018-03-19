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Общество

Участок фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

16:5919.03.2018
(обновлено: 17:00 19.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНаземный вестибюль открывшейся станции московского метрополитена Котельники. Архивное фотоНаземный вестибюль открывшейся станции московского метрополитена Котельники. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Для строительства Кожуховской линии столичного метро на неделю закроют три станции "фиолетовой" ветки, сообщает московский метрополитен в понедельник.

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05.30 утра", — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" — "Лермонтовский проспект". В это время Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников".

"Схема организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для максимально быстрого проезда наземного транспорта. Ограничения для автомобилистов будут введены за день до закрытия – в пятницу, 23 марта, и продолжат действовать до 31 марта включительно. Для разгрузки станции метро "Выхино" 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки", — отмечает метрополитен.

Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 "Метро "Выхино" – Метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "Метро "Кузьминки" – Метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино". Интервал движения составит менее 1 минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса.

"На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро: № 89 "2-й микрорайон Жулебина – Метро "Кузьминки", № 177 "2-й микрорайон Жулебина – Метро "Выхино", № 279 "6-й микрорайон Жулебина – Хохловка", № 669 "2-й микрорайон Жулебина – 1-й микрорайон Жулебина", выйдут более 30 дополнительных автобусов", — добавляется в сообщении.

Строительство метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь. "Автобусы будут перевозить пассажиров до станции "Кузьминки", а не до станции "Котельники", как это было ранее. При этом все маршруты, имевшие промежуточную остановку у метро "Котельники", будут курсировать без изменений. Для сохранения прежнего интервала движения областные перевозчики увеличат количество автобусов более чем на 100 единиц. При этом тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах не изменятся", — сообщают в столичном метрополитене.

На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пригородные поезда будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки, в связи с этим будет обеспечен бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении "туда" или "туда-обратно" от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал.

Турникеты в вестибюле станции Шелепиха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться следующими ж/д станциями: Новая (ст. м. "Авиамоторная"), Электрозаводская (ст. м. "Электрозаводская"), Казанский вокзал (ст. м. "Комсомольская"), Фрезер (ст. МЦК "Андроновка")", — отмечается в сообщении.

На шести участках также будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта. Дополнительное пространство для движения автобусов будет выделено на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, улицах Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на эти полосы будет запрещен.

"Запрет на движение автомобилей будет введен на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 06.30 до 21.30 ежедневно, на съезде/выезде с МКАДа на территорию ТЦ "Садовод", по улице Хлобыстова от ТПУ Выхино до Рязанского проспекта в оба направления, по дублерам Лермонтовского проспекта и на всей протяженности Хвалынского бульвара. На шести улицах ограничена остановка-стоянка личного транспорта", — сообщают в метрополитене.

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