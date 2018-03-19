Медведев рассказал об обеспечении регионов лекарствами для инвалидов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Регионы РФ, а также город Байконур получат дополнительно 3,8 миллиарда рублей в текущем году на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью, заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

"Мы еще дополнительно выделяем деньги на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью, на это в текущем году предусмотрено направить во все субъекты, и также город Байконур 3,8 миллиарда рублей", — сказал Медведев.

Премьер добавил, что средства также будут выделены на повышение квалификации врачей, закупку оборудования и лекарств и развитие профильного интернет-портала.

"Мы выделяем 2,5 миллиарда рублей на то, чтобы врачи могли постоянно повышать свою квалификацию, на эти деньги будет заказано оборудование для 75 симуляционных центров. Часть средств пойдет на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Еще 4 миллиарда 350 миллионов будут перечислены 84 регионам на обезболивающие средства, на дыхательные препараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы также, это позволит поддержать тех людей, которые нуждаются в таких услугах и в такой помощи", — добавил глава правительства.